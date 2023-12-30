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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Новиков: «Ковальчук потряс меня своей формой. Как он легко катается, с каким азартом вылетел на лед! Его возвращение – это событие»

40-летний нападающий забил 2 гола в 2 матчах. «Ковальчук потряс меня своей игрой и физической формой.

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