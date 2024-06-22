Татарстанские эксперты рассказали, как избежать ботулизма

Идут на поправку, — пациенты, заразившиеся ботулизмом делятся кадрами как преодолевают болезнь. А корреспонденты Вестей выясняют — как вообще стала возможной такая ситуация и как избежать ее в будущем — сегодня об этом в специальном репортаже Алмаза Хакимова.
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