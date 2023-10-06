Политолог Тарасов: отзыв Арменией представителя из ОДКБ – тревожное событие

Сегодня специалисты пока не видят негативных сценариев по прекращению товарооборота с Арменией или введению санкций, отметил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
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