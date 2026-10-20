Во Дворце молодежи г. Янаула состоялась торжественная церемония принятия присяги учащимися полицейских классов — учениками 5 «П» класса Янаульского лицея и 5 «П» класса МБОУ СОШ №1 имени Героя Российской Федерации С.
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