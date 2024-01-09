Видео: Жалующиеся на издевательства сербские бойцы хотят в «Ахмата»

Известный сербский снайпер, доверенное лицо Президента РФ и участник “Народного Фронта” Деян Берич рассказал весьма необычную историю, связанную с издевательствами, с которыми столкнулись добровольцы из Сербии, прибывшие для службы в зоне СВО.