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Видео: Жалующиеся на издевательства сербские бойцы хотят в «Ахмата»

Известный сербский снайпер, доверенное лицо Президента РФ и участник “Народного Фронта” Деян Берич рассказал весьма необычную историю, связанную с  издевательствами, с которыми столкнулись добровольцы из Сербии, прибывшие для службы в зоне СВО.

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