Новый трейлер психоделической метроидвании Ultros показывает динамичные сраж...

Новый трейлер психоделической метроидвании Ultros показывает динамичные сражения и красочные локацииВ новом трейлере психоделической метроидвании Ultros разработчик Hadoque показывает отрывки динамичных сражений против различных врагов и несколько локаций с уникальным красочным и психоделическим арт-стилем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)