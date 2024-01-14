Новый трейлер психоделической метроидвании Ultros показывает динамичные сраж...

Новый трейлер психоделической метроидвании Ultros показывает динамичные сражения и красочные локацииВ новом трейлере психоделической метроидвании Ultros разработчик Hadoque показывает отрывки динамичных сражений против различных врагов и несколько локаций с уникальным красочным и психоделическим арт-стилем.