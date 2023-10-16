Дайджест дня: обновленный Nissan Rogue, утечки из Китая и другие события индустрии

Дайджест дня: обновленный Nissan Rogue, утечки из Китая и другие события индустрииВ рамках перехода в новый модельный год незначительно обновлен кроссовер Nissan Rogue, то есть американская разновидность модели X-Trail.
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