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Итальянский теннисист Синнер выступил с заявлением из-за дисквалификации

Итальянский теннисист Янник Синнер, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сделал первое заявление после того, как получил дисквалификацию от Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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