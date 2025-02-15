Итальянский теннисист Синнер выступил с заявлением из-за дисквалификации

Итальянский теннисист Янник Синнер, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сделал первое заявление после того, как получил дисквалификацию от Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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