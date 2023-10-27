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Спустя более суток после самого массового расстрела в США в 2023 году подозреваемый не пойман

Спустя более суток после самого массового расстрела в США в 2023 году подозреваемый не пойман

Полиция американского штата Мэн более суток разыскивает подозреваемого в убийстве 22 человек и ранении еще по меньшей мере 40 в баре и боулинге в городе Льюистон, являющимся вторым по величине населенном пункте штата.

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