"Хороший мальчик" передумал идти против Михалкова: Семён Трескунов молит о работе в России

Актёр Семён Трескунов, известный зрителям по сериалам "Светофор", "Семейный бизнес", "Зелёный фургон", "Мосгаз" "Ивановы-Ивановы" и фильмам "Призрак" и "Т-34", несколько лет назад записал видеообращение к Никите Михалкову, в котором говорил, что очень любит свою Родину и никогда её не покинет.