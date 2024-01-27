Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 174 подписчика

"Хороший мальчик" передумал идти против Михалкова: Семён Трескунов молит о работе в России

"Хороший мальчик" передумал идти против Михалкова: Семён Трескунов молит о работе в России

Актёр Семён Трескунов, известный зрителям по сериалам "Светофор", "Семейный бизнес", "Зелёный фургон", "Мосгаз" "Ивановы-Ивановы" и фильмам "Призрак" и "Т-34", несколько лет назад записал видеообращение к Никите Михалкову, в котором говорил, что очень любит свою Родину и никогда её не покинет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх