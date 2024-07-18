Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лавров рассказал, когда будет возможность для диалога с Западом и Украиной

Лавров рассказал, когда будет возможность для диалога с Западом и Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что российская сторона будет пристально следить за формулировками в документах в контексте будущих мирных переговоров по Украине и консультации по вопросам безопасности в Европе.

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