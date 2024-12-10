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Делягин напомнил, кто и когда отменил конфискацию имущества. Удивитесь!

Делягин напомнил, кто и когда отменил конфискацию имущества. Удивитесь!

Депутат Государственной думы Михаил Делягин в очередном интервью с сожалением заметил, что в нашей стране для коррупционеров всё продумано, в том числе на законодательном уровне.

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Александр Ляшенко
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