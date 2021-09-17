Какие правители на Украине, такая и армия…

Из каждого утюга на Украине несется несусветная чушь, особенно мне нравится, как они рассказывают, что в состоянии отвечать на «агрессию Российской Федерации»… И ведь каждый из сидящих в студиях, прекрасно понимает, что воевать с Россией они не смогут, дай Бог бы добежать до Борисполя или границы… Особенно сегодня забавляет выступающий во всевозможных ток-шоу Арестович… вот это верх совершенства… тот такую несусветную ерунду несет, что даже те, кто берет у него интервью не могут скрыть своих эмоций на экранах… Рассказывая эту несусветную чушь, ни один из украинских представителей власти не имеет даже примерно понятия, а что там происходит у укровояков… Для них главное, что они находятся в мирных городах, а что там где-то война и где-то гибнут их соотечественники, это их мало волнует… Несмотря на заявления Зеленского о том, что армия для него является приоритетом, эта самая украинская армия продолжает терять людей.