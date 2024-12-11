В Москве задержан бездомный - участник СВО, бывший банкир, миллиардер Чикалин

В Москве на станции метро "Теплый стан" при проверке документов полиция задержала Вячеслава Чикалина - участника специальной военной операции на Украине, бывшего банкира, миллиардера, находившегося в розыске по уголовным делам о мошенничестве и хищении.
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