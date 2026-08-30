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Аргументы и Факты

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Сборная РФ по дзюдо выиграла медальный зачет турнира Большого шлема

Сборная РФ по дзюдо выиграла медальный зачет турнира Большого шлема

Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачете на турнире Большого шлема в Лозанне, который проходил с 28 по 30 августа.

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