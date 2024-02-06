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Что дороже, жизнь друзей или прибыль врагов?

Что дороже, жизнь друзей или прибыль врагов?

Полный текст выступления в Госдуме. Почти два года Россия ведет боевые действия, но во многих сферах государство не просто не стремится к повышению эффективности, но, напротив, как будто пытается жить по-старому, как будто ничего не происходит, как будто Россия вот-вот откажется от своего суверенитета, передаст его Западу и вернется в кровавые для народа и благословенные для наших врагов 90-е годы.

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Комментарии
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саша дмитренко
заткните  пасть  поганому  ублюдку!!!!
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