Что дороже, жизнь друзей или прибыль врагов?

Полный текст выступления в Госдуме. Почти два года Россия ведет боевые действия, но во многих сферах государство не просто не стремится к повышению эффективности, но, напротив, как будто пытается жить по-старому, как будто ничего не происходит, как будто Россия вот-вот откажется от своего суверенитета, передаст его Западу и вернется в кровавые для народа и благословенные для наших врагов 90-е годы.