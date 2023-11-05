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Закон и Порядок

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Оценка пользы для экономики от трудоустройства инвалидов

Оценка пользы для экономики от трудоустройства инвалидов

В МГУ оценили вклад от приема на работу всех инвалидов в 0,5% роста экономики Трудоустройство всех людей с инвалидностью в России способно ускорить рост ВВП на 0,5 процентного пункта ежегодно, рассчитали в МГУ.

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