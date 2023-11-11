Аспиналл ожидает «безумия» от боя с Павловичем

Последний шаг перед UFC 295 сделан – следующий бойцы совершат, войдя в октагон. Церемонии взвешивания и битвы взглядов – то, за чем всегда интересно следить в контексте настроя бойцов и их физической формы перед битвой за золото.
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