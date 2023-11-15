В России разработали уникальную нейросеть для определения типа дыхания

Специалисты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) совместно с партнерами создали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического определения типа дыхания в рамках процесса лечения и реабилитации легких.
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