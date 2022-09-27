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Саранскую пенсионерку обманули на сотни тысяч рублей

Саранскую пенсионерку обманули на сотни тысяч рублей

Сотрудники УМВД России по Мордовии ищут аферистку, которая обманула 72-летнюю жительницу Саранска. Как пояснили в ведомстве, пенсионерка пожаловалась на неизвестную женщину, которая под предлогом снятия порчи похитила у нее 225 тысяч рублей.

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