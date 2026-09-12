Реаниматолог Ашуров: лёд нельзя прикладывать к ожогу

Врач анестезиолог-реаниматолог ГКБ имени М. Е. Жадкевича Фируз Ашуров рассказал, что при ожоге повреждённый участок нужно охлаждать прохладной проточной водой около 20 минут.
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