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База отдыха на берегу озера продается в живописном уголке Алтайского края. Фото

База отдыха на берегу озера продается в живописном уголке Алтайского края. Фото

В Алтайском крае продают базу отдыха "Снежинка", которая находится в Егорьевском сосновом бору на берегу озера Горькое-Перешеечное.

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