Любимые песни и много подарков: слушайте «Авторадио-Чита» 27 декабря

Реклама. ООО «ЗМГ», erid: 2SDnjehTU3MВ честь главного праздника страны «Авторадио-Чита» совместно с УГИБДД УМВД России по Забайкалью хотят порадовать вас подарками, поэтому проведут «Праздничный патруль» (0+).
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