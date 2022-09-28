ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 сентября 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать девятое число девятого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1419 = Всегда лучше попытаться сделать что-то большее и потерпеть неудачу, чем попытаться преуспеть, ничего не делая =Для того, чтобы возвысить свой Духовный Мир, нужно просто отказаться от зла, от закомплексованности сознания в Материи = Доброта – это способность увидеть проблемы других людей, помочь им, поделиться своей силой, знаниями, возможностями =Если выкинуть из головы шаблон "как оно всё должно быть" и наслаждаться тем, как всё есть, то можно случайно стать счастливым =Если день за днём будешь стараться расти духовно, то, незаметно для себя, перерастёшь Землю и коснёшься Неба своим сердцем… = Если красивая женщина потребительски относится к своей красоте, не желая при этом ничего отдавать, её судьба будет несчастной =Красота заключается не в том, чтобы иметь красивое лицо, а в том, чтобы иметь красивые мысли, красивое сердце и красивую Душу = Можно строить иллюзии и стремиться победить Систему.