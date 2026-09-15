В Орловской области число самозанятых увеличилось на 13,4 тысячи

К началу августа от деятельности самозанятых в бюджет Орловщины и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования поступило почти 250 млн рублей налога, что на 52 млн рублей превышает показатели аналогичного периода 2025 года.
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