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В Орловской области число самозанятых увеличилось на 13,4 тысячи

В Орловской области число самозанятых увеличилось на 13,4 тысячи

К началу августа от деятельности самозанятых в бюджет Орловщины и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования поступило почти 250 млн рублей налога, что на 52 млн рублей превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

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