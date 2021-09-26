Польша нацеливается на танковые сражения с Россией

События в миреПольша нацеливается на танковые сражения с Россией Польша закупает танки у США для борьбы с Россией. Всего планируется закупить 250 M1A2 «Абрамс» SEP V3 на сумму $6 млрд.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМорис ЕдропВ принципе все по плану ,в 1939 пшеки тоже надеялись в итоге через 2 недели сдулисьВасилий ЦеловальниковПоляки, придурки!!!Ваша СветлостьКак дети, ей-Богу... Ляхи вообще в курсе, что у России имеется, помимо ракет и танков, еще и совсем неплохая авиация, которая их танки тупо вобьет в землю еще до прямого контакта со средствами артиллерии и танков. "Абрам-ссы":)))Леонид БуравлевПолякам надо просто сдаться и просить, чтобы их РФ опять содержала!))))ЕвгенийИдиоты-самоубийцы.Комментировать
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