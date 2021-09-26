События в мире

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Польша нацеливается на танковые сражения с Россией

Польша нацеливается на танковые сражения с Россией

Польша закупает танки у США для борьбы с Россией. Всего планируется закупить 250 M1A2 «Абрамс» SEP V3 на сумму $6 млрд.

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Морис Едроп
В принципе все по плану ,в 1939 пшеки тоже надеялись в итоге через 2 недели сдулись
Василий Целовальников
Поляки, придурки!!!
Ваша Светлость
Как дети, ей-Богу... Ляхи вообще в курсе, что у России имеется, помимо ракет и танков, еще и совсем неплохая авиация, которая их танки тупо вобьет в землю еще до прямого контакта со средствами артиллерии и танков. "Абрам-ссы":)))
Леонид Буравлев
Полякам надо просто сдаться и просить, чтобы их РФ опять содержала!))))
Евгений
Идиоты-самоубийцы.

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