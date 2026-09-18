В ГД рассказали, что гарантирует статус ветерана труда

Речь идет о ежемесячных выплатах и компенсациях, однако их точный набор и размер зависят от региона проживания Ветераны труда имеют право на денежную помощь и льготы в соответствии с законодательством региона их проживания.
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