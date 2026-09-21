Кузбассовец заблудился в лесу за грибами: его нашли с собакой

Житель Кузбасса отправился в лес за грибами, однако поход завершился вызовом экстренных служб. Мужчина потерял ориентир в массиве, расположенном между деревнями Барановка и Новая Балахонка, после чего самостоятельно связался со спасателями.
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