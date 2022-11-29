Болельщик «Лейкерс» выиграл 75 тысяч долларов благодаря попаданию с середины площадки

Болельщик «Лейкерс» Джейми Мюррэй получил 75 тысяч долларов благодаря попаданию с середины площадки. Эпизод произошел в паузе между третьей и четвертой четвертями матча «Лейкерс» – «Пэйсерс» (115:116) в Лос-Анджелесе.
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