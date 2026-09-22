Штурмовик Фанат рассказал о работе ВС РФ с двух сторон волчанского котла

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Подразделения 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" работают с внешней стороны волчанского котла, отрезая противнику пути логистики и ротации.
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