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В ФСБ пресекли деятельность 84 подпольных оружейных мастерских в 53 регионах России

Восстановлением оружия незаконно занимались 217 человек. Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД и Росгвардией за июнь—июль 2023 года закрыла 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 53 регионах страны.

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