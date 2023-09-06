В ФСБ пресекли деятельность 84 подпольных оружейных мастерских в 53 регионах России

Восстановлением оружия незаконно занимались 217 человек. Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД и Росгвардией за июнь—июль 2023 года закрыла 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 53 регионах страны.