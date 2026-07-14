На АЗС цены как у перекупов. Бензин в Крыму продают лишь в четырёх городах. Люди сидят без света. Что рассказывают жители полуострова?Лишь в четырёх городах Крыма сегодня есть возможность заправить автомобиль.
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