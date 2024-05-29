Операторы БпЛА стратегических ракетчиков завершили проведение испытаний «Соколиная охота» в масштабе РВСН

По итогам испытаний победителем в общекомандном зачете стала сборная команда Омского ракетного объединения, продемонстрировавшая наилучшие совокупные показатели в управлении летательными аппаратами, в навыках ведения воздушной разведки, а также – в индивидуальной огневой подготовке.