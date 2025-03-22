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МЛС. «Атланта» Миранчука против «Цинциннати», «Канзас» Шапи встретится с «Лос-Анджелесом»

«Канзас-Сити», за который выступает  Магомед-Шапи Сулейманов, встретится с «Лос-Анджелесом». МЛС Регулярный чемпионат Цинциннати – Атланта Юнайтед Дата проведения 22 марта, 21:30, «TQL Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Спортинг Канзас Сити – Лос-Анджелес Дата проведения 23 марта, 03:30, «Чилдренс Мерси Парк» превью матча онлайн статистика коэффициенты   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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