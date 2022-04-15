Разведчики ЮВО приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке

Разведчики ЮВО приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке

Для допуска к совершению прыжков каждому военнослужащему предстоит сдать зачеты по теоретической и практической части с контрольной проверкой на время укладки основного и запасного парашютов.

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