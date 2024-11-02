«Штурмовали в лоб»: как российские бойцы группировки войск «Центр» сломили сопротивление ВСУ в Селидово

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово не ожидали, что российские бойцы 433-го полка группировки войск «Центр» пойдут на лобовой штурм города, поэтому в буквальном смысле «проспали» атаку и очнулись только, когда город уже был под контролем россиян.