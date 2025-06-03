Родственница Жириновского оспорила отказ в иске к его сыновьям о пожизненном содержании

Ранее суд также отказал истцам по вопросу возврата имущества политика в наследственную массу.Родственница Владимира Жириновского - Елена Листопадова обратилась в суд с апелляцией на решение об отказе в удовлетворении её иска о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным.