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Царьград

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Родственница Жириновского оспорила отказ в иске к его сыновьям о пожизненном содержании

Родственница Жириновского оспорила отказ в иске к его сыновьям о пожизненном содержании

Ранее суд также отказал истцам по вопросу возврата имущества политика в наследственную массу.Родственница Владимира Жириновского - Елена Листопадова обратилась в суд с апелляцией на решение об отказе в удовлетворении её иска о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным.

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