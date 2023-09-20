СМИ: резервуар с дизельным топливом загорелся в Сочи после атаки БПЛА

Дмитрий Гурин

Народ! А кто то когда то пытался поджечь диз. топливо? Поверьте это очень и очень "творчесский" процесс. Тем более что резервуары находятся аккурат между двумя взлетками Адлерского аэропорта и очень и очень неудобными проекциями подлета, а это не шутка т.к. порт хоть и прописан в реестре гражданской авиации но ВПП прописана в военном реестре т.е. система ПВО там достаточно серьезная. Как по мне так это диверсия может быть и с применением БПЛА но только ближнего радиуса и начинёнными зажигалками. Но кто нам что скажет. Я например в СМИ не слышал что бы озвучили падения двух БПЛА у нас в Ростве-на-Дону! тем более один шлепнулся недалеко от "знаменитого штаба ЮВО", прям в центре города. Но скорее всего что центральным СМИ до этого дела нет. Никто не погиб, ранения легкие, покоцало авто (одно сгорело) и фасады зданий ну и выбило стекла. Здания дореволюционные и их так просто не разрушишь. https://www.rostov.kp.ru/daily/27552/4819814/