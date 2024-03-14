На Украине заявили, что у Киева нет выхода, кроме перемирия и переговоров

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лина любимцева

Какие перемирия и переговоры? С КЕМ?!! Уже были переговоры и договоры. Минские. И еще с Гитлером договаривались в свое время... ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ?!!... ЭТО КЕМ НУЖНО БЫТЬ, чтобы идти на переговоры и договоры с подобными тварями?!!