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На Украине заявили, что у Киева нет выхода, кроме перемирия и переговоров

На Украине заявили, что у Киева нет выхода, кроме перемирия и переговоров

Global Look Press/Michael Runkel/imagebroker.com Доклад главы Центрального разведуправления США (ЦРУ) Уильяма Бернса перед Конгрессом свидетельствует о том, что Киев без помощи США будет вынуждена пойти на перемирие и переговоры, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Не перемирие, а капитуляция
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20 час.
ЛС
Лидия Санникова
Клоун, только капут!
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20 час.
лл
лина любимцева
Какие перемирия и переговоры? С КЕМ?!! Уже были переговоры и договоры. Минские. И еще с Гитлером договаривались в свое время...  ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ?!!... ЭТО КЕМ НУЖНО БЫТЬ, чтобы идти на переговоры и договоры с подобными тварями?!!
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18 час.

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