На Украине заявили, что у Киева нет выхода, кроме перемирия и переговоров

Global Look Press/Michael Runkel/imagebroker.com Доклад главы Центрального разведуправления США (ЦРУ) Уильяма Бернса перед Конгрессом свидетельствует о том, что Киев без помощи США будет вынуждена пойти на перемирие и переговоры, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
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