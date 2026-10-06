🪵 Хотел выяснить отношения, а получил палкой по голове: в Ленино мужчина ударил соседа во время ссоры 56-летний мужчина отправлял 33-летнему соседу сообщения с угрозами.
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