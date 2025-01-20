С Россией еще не война, но уже не мир – немецкий генерал

В скором будущем войска России могут выйти на границы Североатлантического альянса. Об этом в эфире телеканала BR24 заявил замкомандующего оперативным командованием Бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеманн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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