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С Россией еще не война, но уже не мир – немецкий генерал

С Россией еще не война, но уже не мир – немецкий генерал

В скором будущем войска России могут выйти на границы Североатлантического альянса. Об этом в эфире телеканала BR24 заявил замкомандующего оперативным командованием Бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеманн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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