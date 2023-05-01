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Guardian: помогающие Украине страны Запада обеспокоены состоянием ВСУ и неготовностью провести контрнаступление

Guardian: помогающие Украине страны Запада обеспокоены состоянием ВСУ и неготовностью провести контрнаступление

Западные помощники киевского режима обеспокоены состоянием украинской армии и ее неспособностью провести контрнаступление весной, о подготовке к которому стало известно из утекшей в сеть информации.

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