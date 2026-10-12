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Спорт Уик-Энд

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«Когда «Зенит» хочет, он может очень многое. Важно, что «Зенит» нашел нужные сочетания на поле». Мнение Аршавина

«Когда «Зенит» хочет, он может очень многое. Важно, что «Зенит» нашел нужные сочетания на поле». Мнение Аршавина

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» заявил, что петербургская команда нашла нужные игровые сочетания по ходу сезона Альфа‑Банк РПЛ.

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