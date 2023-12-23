Россия сможет за рубли покупать несанкционные товары из Италии

Итало-российская торговая палата (ИРТП) планирует с середины февраля 2024 года запустить систему, позволяющую российским компаниям покупать за рубли итальянские товары, которые не находятся под санкциями и разрешены для ввоза в РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ИРТП Фердинандо Пелаццо.