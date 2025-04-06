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Все российские гимнасты с нейтральным статусом отказались от участия в международных соревнованиях

Все российские гимнасты с нейтральным статусом отказались от участия в международных соревнованиях

Из официального заявления Федерации гимнастики России (объединила в прошлом году Федерацию спортивной гимнастики России, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, Федерацию прыжков на батуте России, Федерацию спортивной акробатики России и Всероссийскую федерацию спортивной аэробики):"Все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие «нейтральный статус», приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

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Давно пора. Молодцы ! Не одна страна не испытывала такого унижения. Мрази забугорные !
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