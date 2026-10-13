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Кабмин утвердил стратегию спортивной медицины до 2030 года

Кабмин утвердил стратегию спортивной медицины до 2030 года

Правительство России утвердило Стратегию развития спортивной медицины до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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