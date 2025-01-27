Трутнев заявил о подготовке для СВО группы добровольцев из числа чиновников

Новая, четвертая по счету группа добровольцев из числа сотрудников аппарата полпредства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) готовится для участия в специальной военной операции.