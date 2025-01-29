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Рост импорта СПГ из США может усилить зависимость Европы. Мнение

Рост импорта СПГ из США может усилить зависимость Европы. Мнение

Результатом увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США может стать рост зависимости Европы и ФРГ, заявил депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре, 29 января сообщает ТАСС.

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