Рост импорта СПГ из США может усилить зависимость Европы. Мнение

Результатом увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США может стать рост зависимости Европы и ФРГ, заявил депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре, 29 января сообщает ТАСС.