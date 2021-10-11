Десять украинских негритят – кто следующий?

На Украине царят «лихие 90-е». Вначале произошло покушение на дружка Зеленского Шефира, а теперь умер и депутат Рады Антон Поляков.
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