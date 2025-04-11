СМИ: спецпосланник президента США Уиткофф встретится с Владимиром Путиным 11 апреля

Со слов источников, это будет третья встреча президента России и спецпосланника американского лидера Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля.
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